Найден способ отключить боль силой мысли

Ученые выяснили, что благодаря мыслям можно уменьшить силу боли, но такой методикой обладает не каждый человек и она требует долгого обучения.

Психотерапия не может помочь в лечении болезни. Это никак нельзя сравнить с таблетками или консультацией и лечением врача. Человек управляет своими мыслями и может сделать боль менее заметной.

Боль является сигналом, который поступает в организм, но если данный сигнал отключить в голове, то можно не чувствовать ее. Например, при ожеге все равно останется рана, но боль не будет тревожить.

Ученые проводили исследования, из которых стало понятно, что страх и тревога увеличивают чувство боли. При стрессах у человека выделяется определенный гормон, который напрягает стенки сосудов и мышцы по всему телу. Все это приводит к усилению боли и уменьшению болевого порога. Поэтому при неправильных действиях можно сделать хуже себе и своему телу.

Техники бывают разными, например, есть дыхательная техника, которая позволяет при выдохе расслабить тело и уменьшить напряжение. Далее идут аутогенные тренировки, которые представляют собой работу над силой воли и помогает тем самым раскрепоститься и дать телу отдохнуть.

Психологические техники не являются лечением, а потому при сильных беспокойствах нужно обращаться к врачу и следовать лечению. Данные техники помогают в незначительных случаях, когда здоровью не представляется какая-либо угроза. О данном исследовании изданию «Аргументы и Факты» рассказала Эльвира Вильховая, которая является психологом.

Ранее врачи кардиологи сообщили, что появился способ продлить жизнь своим пациентам. Для восстановления здоровья нужно двигаться и делать различные упражнения каждые 20 минут. Для сердечников данный фактор очень важен и поможет чувствовать себя намного лучше.