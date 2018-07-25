Спутник Sentinel-2 сфотографировал из космоса озеро "Разочарование"

Исследователи ESA опубликовали фотографии»Разочарование». На этих снимках изображено озеро Dissapointment, которое находится в Западной Австралии. Спутник Sentinel-2 смог запечатлеть озеро с космоса.

Фрэнк Ханн, который является исследователем, сделал открытие в 1897 году и заметил данное озеро Dissapointment. Ученый при виде стекающих ручейков решил, что зеро является пресноводным, но очень расстроился при виде соленой воды.

На фотографиях, которые сделал спутник заметно большое пятно насыщенного синего цвета. Более светлые участки указывают на повышенную концентрацию соли.

«Разочарование» расположено в Западной Австралии в пустыне Гибсон на территории национального парка «Карламили». Оно очень часто высыхает. Его площадь достигает около 1,3 млн гектаров и является домом для интересных видов водоплавающих птиц.

Ранее чиновники из Китая из города Чэнду сообщили о своих новых планах, в которых собираются спроектировать искусственную Луну и осветить ее уже к 2020 году.