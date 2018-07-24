Хирурги из Красноярска впервые провели операцию по удалению легкого пациенту с ВИЧ-заболеванием

Недавно в городе Красноярск провели операцию по удалению легкого пациенту с ВИЧ-заболеванием. Операция была проведена в рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы фтизиатрии» первый раз на территории Красноярского края.

Данная конференция прошла 18 октября. Такой вид хирургического вмешательства имеет название «пульмонэктомия». Сложность операции состояла в том, что пациент был ВИЧ-инфицированным, а этот фактор крайне важен при таком хирургическом вмешательстве. Операцию провели врачи под руководством Дениса Краснова, который является заведующим отделения ФГБУ «Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза» Минздрава РФ, доктором медицинских наук. На конференции обсуждались вопросы опыта профилактики и лечения туберкулеза. Большое количество докладов было посвящено хирургическим методам лечения, в том числе высокотехнологичным.

Первой операцией была остеопластическая торакопластика, которую Денис Краснов усовершенствовал своими методиками. Вторая операция была по удалению легкого. Однако пульмонэктомию провели с ВИЧ-инфицированным пациентом на территории Красноярска и Сибирского федеративного округа впервые. Пульмонэктомией называется хирургическое удаление легкого. Обычно его проводят пациентам с наличием рака легкого. Сначала удаляется корень легкого, после чего производится основная часть. Особенности проведения операции зависят от заболевания больного. Новосибирский научно-исследовательский институт является первым и единственным центром по борьбе с туберкулезом.

Директор Новосибирского научно-исследовательского института, профессор Владимир Краснов перед началом конференции поприветствовал всех участников данного события, а также отметил высокий профессионализм красноярских фтизиатров, которые успешно применяют модернизированные медицинские технологии диагностического, хирургического и терапевтического профилей.

К слову, сотрудники Новосибирского научно-исследовательского центра совместно с коллегами из Сибирского отделения РАН и производителями фармацевтических средств создали новый метод лечения туберкулеза с помощью дыхательного наноаэрозоля. Такой способ является единственным в мире и не имеет аналогов.

Согласно статистике за 3 года в Краснодарском крае заболеваемость туберкулезом снизилась на 27,1%. Детская заболеваемость снизилась на 6,5%. Смертность от этого инфекционного заболевания снизилась на 20%.

На территории региона создаются новые технологии, помогающие людям эффективно бороться с туберкулезом, каждый год понижая смертность от этой болезни, в среднем, на 10%.