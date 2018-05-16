Физические упражнения помогают победить рак – учёные

Специалисты из Института Гюстава-Русси, Франция, провели обширное исследование, доказывающее необходимость постоянных тренировок для больных онкологическими заболеваниями.

Исследования французских учёных показывают, что физические упражнения два раза в неделю способны улучшить самочувствие пациентов. При этом одно занятие должно длиться 60 минут, развивающих силу и гибкость. После 3 месяцев тренировок пациенты стали отмечать, что они начали меньше ощущать боль, а также проявляют больше активности, несмотря на онкологические болезни. Хорошее самочувствие способствует тому, что пациенты могут победить рак, сохранив высокие показатели.

Средние показатели усталости пациентов снизились с 3,3 до 2,8 баллов, а болевые ощущения оценивались ими на 0,5 балла меньше. При занятиях, длившихся 6 месяцев, многие стали ощущать себя намного лучше. Также физические упражнения помогали поддерживать необходимую для пациентов массу тела, способствуя лечению.

Во втором исследовании учёных приняли участие 2525 пациентов больных раком. 60% из них стали сообщать о том, что смогли сохранить высокий уровень активности после химиотерапии благодаря постоянным тренировкам, длящимся от одного часа до двух.

Хорошее общее самочувствие, правильная масса тела и снижение уровня боли позволяет пациентам бороться с раком более эффективно. Физические упражнения помогают перенести последствия химиотерапии, которая оказывает губительное воздействие не только на рак, но и на весь организм.