Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии
Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии. Специалисты советуют чаще посещать кабинет стамотологадля снижения риска заболевания.
Врачи утверждают, что в организме человека существуют определенные клетки, которые самостоятельно растут и развиваются, их невозможно контролировать или же воспроизвести. Такие клетки провоцирую появление различных опухолей и могут разрушить здоровые органы и расположенные вокруг них ткани. Оказалось, что внезапное появление зубной боли указывает на развитие онкологии.
В 2014 году произошел случай полностью подтверждающий выводы ученых. Мужчина посетил стоматолога с сильной зубной болью, которая происходила из-за зуба мудрости. Врач удалил больной зуб, но довольно долгое время рана не давала покоя и не затягивалась. В результате, у пациента обнаружили рак кожи.
Обычно поврежденные клетки развиваются очень медленно и напоминают язвы или чешуйчатые пятна красного цвета. Человек, который отказывается от лечения и не принимает каких-либо действий умирает спустя некоторое время.
Ранее ученые из Кореи выяснили, что в соли содержаться частицы пластика. В эксперименте провели диагностику 39 самых популярных производителей соли. В морской соли оказалось самое большое количество пластика.