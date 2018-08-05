Чернохвостые олени убивают самый тяжелый в мире организм

Животные объедают Пандо и не дают ему развиваться. Об этом пишет издание PLoS ONE.

В центре американского штата Юта растет клональная колония осинообразных тополей Populus tremuloides. Она объединяет общей коневой системой порядка 47 тысяч деревьев, одинаковых генетически. Как подсчитали биологи, колония занимает 43 тысячи гектар и весит около 6 тысяч тонн. Это делает её самым тяжелым живым организмом во всем мире. Предполагается, что Пандо образовалась примерно 14 тысяч лет назад после ледникового периода.

Американское правительство обнаружило, что колония начала сокращаться. Сотрудники Университета штата Юта Пол Роджерс и Джоди Гейл начали искать способы восстановления деревьев. Они обнаружили, что на организме благоприятно сказывается устранение кустарников и точечное удаление старых тополей. Однако исследование было слишком общим и затронуло незначительную часть колонии.

Спустя несколько лет Пол Роджерс объединил усилия с коллегой Дарреном Макэвоем для нового проекта, охватывающего всю площадь Пандо. Они проанализировали изменения территории с 1939 года по снимкам, сделанным с самолета. Они заметили, что рост колонии остановился в 1987-1988 годах. Установленные позднее барьеры помогли восстановить отдельные участки. Ученые считают, что главной причиной сокращения колонии стали дикие и домашние животные, поедающие молодую поросль. Окрестные фермеры уничтожили немало хищников, что позволило травоядным размножиться. Наиболее активно Пандо убивает кормежка чернохвостых оленей и коров. Вред способно остановить полное огораживание колонии. Однако особо ретивые олени способны перепрыгивать или повреждать барьеры. Поэтому важно методично истреблять диких животных, регулируя их численность в регионе.