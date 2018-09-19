Самоконтроль помогает сбросить лишний вес - учёные

Канадские учёные выяснили, какие участки мозга ответственны за потерю веса и как их натренировать.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell Metabolism, показывают, что мозг играет не последнюю роль в потере веса. Учёные задействовали в эксперименте 24 человека с лишним весом и обнаружили, что мозговая активность в префронтальной коре увеличивалась, когда подопытные пытались сдерживать свой аппетит. Ален Дагер из Монреальского неврологического института и госпиталя в Канаде объясняет, что контроль над массой тела в значительной степени зависит от областей мозга, вовлечённый в самоконтроль и саморегуляцию. По словам специалиста, эти участки учитывают долгосрочную информацию, такую как желание быть здоровым.

Для 24 подопытных разработали специальную диету для потери веса, содержащую всего 1200 ккал в день. Перед этим всем участникам сделали МРТ головного мозга, показывая фотографии аппетитных блюд. В ходе исследования было обнаружено, что через три месяца люди перестали поддаваться соблазну, а в мозге усилились области, отвечающие за самоконтроль. Также в организме участников эксперимента изменился уровень грелина и лептина, так называемых гордонов голода и сытости. Учёные уверены, что результаты исследования помогут сбросить лишний вес тем, кто поправляется из-за стресса и компульсивного переедания.