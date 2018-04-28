Гидрофильные презервативы из США скользят даже без смазки

Трение латексного изделия сильно уменьшилось благодаря тонкому слою полимера. Об этом пишет издание Royal Society Open Science.

Презервативы обеспечивают высокий уровень контрацепции и защиту от болезней, передающихся при сексуальном контакте. Однако у этого средства есть один существенный недостаток - трение грозит повреждением латекса и дискомфортом во время полового акта. Риск растет вместе с продолжительностью секса. Производители частично решают проблему нанесением специальной смазки на внешнюю поверхность презерватива. Однако водянистый лубрикант исчезает при длительном контакте со слизистой оболочкой.

Выход из положения нашла команда сотрудников Бостонского университета в США во главе с Бенджамином Купером. Они разработали новое вещество для покрытия презервативов. В его состав вошел гидрофильный полимер поливинилпирролидона, а также бензофон и гидроксилэтилакрилат. Последние два компонента обеспечили крепкую сцепку с латексом после облучения светом.

Готовые презервативы испытали на покрытом водой полиуретане. Физики терли прототип о рабочую поверхность со скоростью в 22 миллиметра за секунду. Аналогичным образом они протестировали простой латексный и презерватив со смазкой на водной основе. Как оказалось, гидрофильный полимер позволил латексу скользить на 53% лучше. Кэфициент трения оказался примерно таким же, как и у смазанного презерватива. Однако новые контрацептивы сохраняли не потеряли свои свои полезные свойства даже после долгого использования.

После этого разработку протестировали на людях. 33 добровольца оценили скольжение обычных, смазанных и гидрофильных презервативов. Последним отдали предпочтения 85% участников. 73% согласились использовать их для сексуальных утех. В своей статье ученые отметили, что несмотря на явные преимущества гидрофильных контрацептивов, они остаются одноразовыми.