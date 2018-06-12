Разработан новый метод диагностики рака у детей

Новое комплексное генетическое тестирование опухолей и нераковых тканей у пациентов не только занимает меньше времени, но и позволяет подобрать более подходящее лечение.

На ежегодной конференции Американского общества генетики человека в Сан-Диего, штат Калифорния, команда учёных из Детской исследовательской больницы Святого Иуды представили результаты своей научной работы в рамках Genomes for Kids, задействовав 253 пациента с онкологией. Специалисты проводили секвенирование полного генома, экзома и РНК опухолей и нераковых тканей у пациентов. Новый метод диагностики показал, что минимум у 79 процентов детей врачи пропустили один и более признаков болезни. По мнению специалистов, это помогло бы раньше поставить диагноз и выявить риски для конкретного пациента.

Исследователи Скотт Ньюман, Цзинхуэй Чжан и Ким Николс разработали новые методы анализа для определения наиболее клинически значимых маркеров появления опухолей в детском организме. Самой важной находкой стало струйные перестройки ДНК внутри и между хромосомами, которые довольно сложно обнаружить при использовании классических методов диагностики.

Учёные уверяют, что всестороннее тестирование будет менее энергозатратным, а на получение информации потребуется примерно 40 дней. Такой срок является достаточно коротким, чтобы начать необходимое лечение рака. Медики также отмечают, что новый метод позволит установить взаимосвязь между генетическими отклонениями и другими недугами.