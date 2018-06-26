Учёные: Бабочки слышат мир через крылья

Биологи провели очередное исследование, чтобы выяснить новые подробности о крылатых особях.

Отмечается, что бабочки слышат окружающий мир через крылья. Именно там расположены закрытые мембраной полости, которые образовались в процессе эволюции. В ходе экспериментов особям включали аудиодорожки частотой менее 5 килогерц и наблюдали за вибрациями ушных мембран при прослушивании звука в нормальных условиях и в случае нанесения небольших разрезов на утолщённые жилки.

Во втором случае бабочки слышат хуже, особенно начиная от 750 герц. Авторы исследования уверены, что такое приспособление к природным условиям может помочь насекомым улучшить восприятие большего ассортимента звуков, в том числе издаваемых хищниками. Однако учёными не было до конца выяснено, каким образом жилки помогают крылатым особям лучше воспринимать аудио.