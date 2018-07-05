Учёные создали инновационные самосмазывающиеся презервативы будущего

Исследователи заявляют, что технология использования презервативов находится на грани революции, и, после их усовершенствования, мужские и женские половые органы точно останутся довольны.

Новые самостоятельно смазывающиеся презервативы станут более скользкими, находясь в постоянно увлажнённой среде с внешним слоем покрытия из химикатов, способствующих сексу. Учёные утверждают, что это должно приводить к хорошему «скользкому» сексу, при котором не придётся всегда держать бутылочки с лубрикантами в тумбочке вашего прикроватного столика и распрыскивать его на ваши половые органы.

Компании-основатели «Bill and Melinda Gates Foundation», продвигающие этот продукт будущего на рынок, надеются, что это сподвигнет большее количество людей к защищённым половым контактам. В новых презервативах используется влаголюбивые полимеры, связанные с уже существующими презервативами, которые становятся более скользящими в увлажнённой среде.

Профессор бостонского университета Марк Гринстаф в своём интервью ежедневной газете «The Guardian» сказал: «Главной идеей было решение вопроса можем ли мы создать технологию, при которой презервативы смогут быть самостоятельно смазывающимися. Другими словами, в увлажнённой среде, в воде или в натуральных флюидах женских половых органов, они становятся более скользкими. В технологии применяется уже три субстанции, разрешённые для использования в медицинских приспособлениях».

Гринстаф говорит: «Эти влаголюбивые презервативы держаться за воду на поверхности, что делает их более скользкими». В тестировании, где просили людей прикоснуться к материалу, 73% мужчин заявили, что они предпочли бы использовать презервативы, созданные из нового материала. «Следующим шагом будет исследование с партнёрами, чтобы увидеть, приводит ли оно по факту к какому-то физическому результату большего наслаждения сексом», - заявил Марк Гринстаф.