На стене Помпеев обнаружили надпись, которая может изменить дату гибели города

24 августа 79 года до нашей эры - официальная дата извержения Везувия, которая признана мировым историческим сообществом. Однако в руинах разрушенного города найдена надпись, из-за которой она может быть изменена.

Археологи рассказали, что на стене одного из домов, который находится на территории, где ранее располагался древний город, обнаружена таинственная надпись. В соответствии с ней ученые выяснили, что извержение вулкана произошло не 24 августа, как ранее считалось, а 24 октября. Надпись сделана углем, ее приходилось расшифровывать с привлечением специалистов. Об этом сообщило местное издание в Италии La Repubblica.

Археологические раскопки проводились в районе Реджио-V. Отмечается, что эти улицы мертвого города ранее не подвергались исследованию. Находка, которая может повлиять на историю, в настоящий момент обсуждается. Возможно, теперь будет изменена прежняя дата гибели Помпеев. Ученые объяснили, что в надписи указано следующее: «16-й день до ноябрьских календ». В соответствии с древнеримской традицией это был день, который означал наступление нового месяца. Неизвестный автор надписи, как указывает агентство РИА «Новости», имел в виду 17 октября, если переводить на новое летоисчисление. Однако сама надпись была совершена примерно за семь дней до трагического извержения Везувия, а значит, гибель города должна датироваться 24 октября.