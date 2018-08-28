Эксперт: побывавшие на Луне астронавты заражены смертельной «лунной болезнью»

Сегодня, 11:56 \\ Наука

Исследователь Майкл Делп из Университета Флориды США предполагает, что участники программы «Аполлон» сильно пострадали от полета на Луну. Якобы, более 43% астронавтов скончались из-за проблем с сердцем, которые были вызваны их экспедицией.

 Как завил эксперт, побывавшие на Луне астронавты испытали на себе загадочную серию проблем. У космонавтов, утверждает Майкл Делп, начались сердечные и сосудистые заболевания. По данным исследователя, астронавты программы «Аполлон» заражены смертельной «лунной болезнью».

Майкл Делп утверждает, что число смертей от инфарктов и проблем с сердцем среди участников программы полета на Луну куда выше, чем смертность у других космонавтов NASA, не совершавших экспедиций в космос. Эксперт выявил, что «лунная болезнь» - последствие космической радиации. Якобы, в космосе астронавты рискуют получить облучение, из-за которого у них начинаются проблемы, связанные с заболеваниями сердца и сосудов.

Свое предположение исследователь решил проверить на лабораторных мышах. На 6 месяцев эксперт поместил грызунов в условия, схожие с теми, в которых во время полета на Луну пребывали астронавты. В итоге, у мышей начались серьезные заболевания сердца и сосудов. Такие же проблемы были и у космонавтов, побывавших на Луне.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Ученые: Стивен Хокинг перед смертью предсказал новую расу «сверхлюдей»

Профессор Стивен Хокинг в своем последнем предсказании описал мир с новой расой «сверхлюдей», которая способна уничтожить остальную часть человечества.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В Китае создали контактные линзы для лечения глаукомы

Азиатским учёным удалось разработать инновационное приспособление для лечения...

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald\'s отказались бесплатно подать напитки,...

Учёные: Глобальное потепление снизит количество дешёвого пива

Исследователи из Соединённых Штатов Америки просмотрели данные о сборе урожая ячменя за...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ