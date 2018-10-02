Психологи: Изображение глаз делает человека более отзывчивым

Исследователи Соединённых Штатов Америки смогли подтвердить влияние наблюдения за человеком в обществе.

Так, психологи пытались доказать, что "эффект следящего глаза" заставляет людей вести себя более отзывчиво, когда за ними наблюдают. Для этого в течение месяца подсчитывались благотворительные пожертвования в коробке, над которой установили изображение глаз.

Отмечается, что если разместить нос или рот, то сумма будет меньшей, так как они не могут так влиять на социум. В течение исследования в музее поприсутствовало порядка 34 тысяч человек, а учёные рассчитали среднюю сумму тех денег, которые пожертвовали посетители.

Оказалось, что когда на коробке находилась картинка глаз, то показатель составил 1,8 цента, а в остальное время - не превышала одного цента. Поэтому психологи заявили, что именно глаза делают человека более социальным.