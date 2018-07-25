Возле трассы в Норвегии нашли похоронную ладью викинга

Захоронение было скрыто под земляным курганом. Свое открытие ученые описали на сайте Института исследований культурного наследия.

Как известно из древних преданий и документов, уважаемых викингов часто хоронили в кораблях. По словам арабского путешественника Ибн Фадлана, богатых людей вместе с третью нажитого имущества вместе с ладьей зарывали в землю, а бедных сжигали на кострах внутри маленькой лодки. В Норвегии подобных могил удалось отыскать всего три.

Последний сотрудники упомянутого института под руководством Доктора Кнута Пааше нашли на юго-востоке страны у Висклетты. Археологи просканировали зону при помощи технологии георадара, разработанной в Институте Людвига Больтзмана. Археологи заметили объект возле оживленной трассы. 20-метровая похоронная ладья покоилась на глубине около полуметра - сразу под верхним слоем почвы. Как показало оборудование, нижняя часть корабля очень хорошо сохранилось в земле.

Ученые не спешат откапывать ладью. Они составляют тщательную карту местности, а также исследуют подземный объект, вооружившись геофизическими методами. Тщательная подготовка поможет им извлечь артефакты, не повредив их во время раскопок. Археолог Ларс Густавсен отметил, что викинги делали корабельные захоронения не по одиночке, а целыми кладбищами. Это демонстрировало влиятельность народа в регионе.