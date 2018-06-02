Учёные нашли возможность восстановления потерянного слуха

Группа специалистов из Университета Рочестера обнаружила, что у человека имеются особые рецепторы, переставшие со временем воспринимать звуки.

Возрастная потеря слуха не является чем-то необычным для медиков. Однако проблема начинает встречаться раньше из-за увеличения средней продолжительности жизни, а также частого использования наушников. Специалисты обратили внимание, что многие животные способны восстанавливать потерянный слух благодаря специальным волосковым клеткам, расположенным во внутреннем ухе. В отличии от других представителей фауны, люди утратили возможность к их восстановлению.

Учёные из Университета Рочестера нашли белок ERBB2, отвечающий за восстановление волосковых клеток. Специалисты постарались искусственно воздействовать на регенерацию слуха посредством вирусов и медикаментозных препаратов. Конечный результат, описанный в European Journal of Neuroscience, позволил учёным заставить волосковые клетки регенерировать. Это важный этап для возможности восстановления слуха у людей. Благодаря правильным действиям медики смогут бороться с глухотой.

Однако все эксперименты специалисты проводили на мышах. Для испытаний на людях медикам необходимо провести большой ряд исследований и экспериментов. Но сам способ говорит о том, что в будущем человек сможет останавливать слух, утраченный с возрастом.