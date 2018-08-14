Ученые: Кесарево сечение влечет опасные последствия для ребенка

По словам специалистов, дети, которые проходят данную процедуру, в будущем часто страдают от дефицита внимания, и у них чаще, чем у остальных возникают проблемы с лишним весом.

Медики уже на протяжении достаточно долгого времени заявляли, что кесарево сечение негативно сказывается на физическом и эмоциональном здоровье детей. Тем не менее, данный факт не был доказан официально и по-научному, поэтому за дело взялись американские медики из университета Джорджии в Атланте, проектом руководила Нэнси Форджер (Nancy Forger). Результаты были опубликованы изданием PNAS.

Чтобы прийти к определенным выводам, они провели эксперимент с лабораторными мышами. Части самок из них позволили рожать обычным путем, а другой части провели кесарево сечение. После этого ученые наблюдали за поведением маленьких особей, а также за состоянием их здоровья.

Исследование показало, что кесарево сечение влечет опасные последствия для потомства. Обычно организм осваивается в новой среде после рождения несколько часов, за это время отмирает определенное количество нейронов. Между тем, из-за процедуры это продолжается до трех дней, вызывая их массовую гибель. Логично, что это отражается на здоровье детей.

Помимо этого, иммунитет маленьких мышат, которые были рождены не обычным способом, долго не мог приспособиться, и многие из них набирали массу тела быстрее, чем другие. Ученые отмечают, что часто родители принимают решение проводить кесарево сечение по личному усмотрению, а не из необходимости, поэтому побуждают задуматься, действительно ли стоит идти на такой риск.