Ученые: Плохой сон у подростков вызывает смертельные заболевания мозга‍

Сегодня, 06:30 \\ Наука / От редакции

Данная теория была подтверждена экспериментально в научной лаборатории, расположенной в Университете Пенсильвании.

 Американские ученые рассказали, насколько важен в подростковом возрасте здоровый сон. Согласно их словам, его отсутствие или даже плохое качество вызывает смертельные заболевания мозга‍. Их симптомы не проявятся сразу, однако могут неожиданно заявить о себе в будущем. Например, подростки с нарушениями сна в настоящем с большей вероятностью станут жертвами болезни Альцгеймера, чем их ровесники, имеющие крепкий сон.

Эксперимент с лабораторными крысами показал, что у подопытных животных, которым не давали высыпаться или же часто прерывали сон, после в мозге обнаруживали меньшее количество нейронов, чем у обычных особей их вида. Также у них прослеживалось накопление белкового "мусора" в клетках мозга, а именно данный симптом говорит об "оккупирующей" его болезни Альцгеймера.

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Автор - Мартина Корф
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