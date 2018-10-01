Бессмертные инопланетяне и НЛО размером с Землю: Уфолог выдал новые факты о пришельцах

Известный специалист данной области Скотт Уорринг делал выводы, разглядывая фотографии Солнца. Их он позаимствовал на портале Solar and Heliospheric Observatory Homepage, которым руководят сотрудники американского космического агентства NASA.

Известный тайваньский уфолог Скотт Уорринг не скрывает, что верит в существование инопланетян, и в который раз попытался доказать правдивость данной теории другим. Для этого он записал очередное видео, по ходу которого подробно рассмотрел одну из фотографий, сделанных с помощью космического аппарата SOHO.

По ходу своего рассуждения эксперт в области уфологии выдал новые факты об инопланетянах. Увидев неизвестный объект, который передвигался недалеко от Солнца, он уверенно заявил, что это корабль пришельцев. При этом, Уорринг рассчитал, что размером он примерно с Землю, и заявил, что строительство подобных конструкций не затруднительно для инопланетян, так как этим у них занимаются роботы.

Специалист уточнил, что это определенно долгий процесс, построить хотя бы одну такую единицу, однако это не играет роли для пришельцев, так как они бессмертные. По мнению уфолога, НЛО попало в кадр, так как действительно обладает огромными габаритами, о чем и свидетельствует фото.