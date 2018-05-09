30 лет изучения деменции оказались ошибкой - учёный

Профессор биологии из Манчестерского университета рассказал в Journal of Alzheimer's Disease о том, что начальные исследования болезней мозга заложили неправильные основы.

Исследования учёного Эндрю Дойга показывают, что около 120 основных научных работ о деменции и её развитии не взаимосвязаны. Многие из трудов не опираются друг на друга, из-за чего основы изучения болезней, связанных с мозгом не верны. Профессор отмечает, что в большинстве случаев гипотезы, лежащие в основе, не верны. Однако последние 30 лет их считали правильными, что стало серьёзной ошибкой для всех последующих научных трудов и работ.

В основе трудов лежит уровень кальция в клетках, из-за чего начинают отмирать ткани мозга, что приводит к деменции. Но Эндрю Дойг отмечает, что специалистам необходимо учитывать воспалительные процессы, приводящие к более быстрому развитию заболевания. Также он рекомендует пересмотреть все начальные принципы, на которых базируются не только научные работы специалистов, но и многие лекарственные препараты, которые оказались малоэффективны.