Ученые: Депрессию можно предсказать по постам в Facebook

Сегодня, 04:30 \\ Наука

Задолго до официального диагноза человек "намекает" на свою депрессию своими публикациями в социальных сетях. К такому выводу пришли ученые из Принстонского университета США.

 По словам ученых, депрессию можно вылечить, однако ее зря считают безопасной. Исследователи провели масштабную работу и выяснили, что контент в Facebook может предсказать о появлении депрессии.

Депрессию предсказывают типичные симптомы заболевания. Если посты в Facebook выражают печаль, одиночество, враждебное настроение, то это может быть явным сигналом о проблемах. Медики, анализируя страницы пациентов в социальных сетях, могут не только видеть их депрессию, но и распознавать ее конкретные симптомы.

 Около 700 пользователей позволили проанализировать их страницы в Facebook. В итоге, у 114 людей, у которых уже была выявлена депрессия, первые симптомы заболевания можно увидеть в постах за три месяца до этого. Точность такого прогнозирования составляет более 70%.

Диагностика психических расстройств чаще всего заключается в том, что человек рассказывает специалисту о себе и своих проблемах. Иногда случается и такое, что человек может отрицать свои расстройства и не признавать, что у него депрессия. А вот по постам в Facebook врачи смогут предсказать депрессию гораздо раньше, чем она достигнет пика обострения.

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Автор - Анна Пушкина
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