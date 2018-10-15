Учёные: Глобальное потепление снизит количество дешёвого пива

Исследователи из Соединённых Штатов Америки просмотрели данные о сборе урожая ячменя за последние 30 лет в различных климатических условиях и решили предугадать его динамику к концу этого столетия.

Согласно полученному результату, показатель собранного растения снизится на 15 процентов, а его использование для производства пива - на 20. При этом дешёвое пиво может в принципе исчезнуть, так как стоимость хмельного напитка возрастёт минимум в 2 раза. Дополнительно количество потребителей по всему миру сократится на 16 процентов.

Если анализировать ситуацию, которая сложится в России, то в государстве станут приобретать меньше пива на 1,8 миллиарда литров в год. Несмотря на то, что ячмень имеет устойчивость к засухе, согласно анализу учёных, производство пива вскоре существенно снизится.

Причиной этому является глобальное потепление, однако человечество всё ещё не верит в возможность происходящего.