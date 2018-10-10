Ученые нашли преимущества у читающих подростков перед выпускниками колледжей

Специалисты из Австралии выяснили, что читающие подростки, которые не окончили школу, вполне могут конкурировать с выпускниками колледжей и имеют идентичный уровень знаний.

Ученые из Австралийского национального университета нашли преимущества, которыми обладают читающие подростки. Они провели исследование, в соответствии с которым удалось установить, что молодым людям чтение очень помогает развивать необходимые навыки мышления. Научная работа была проведена во главе со специалистом Джоанной Сикорой.

Эксперты изучили домашние библиотеки у тех, кто не окончил школу. При этом они включили в исследования также опросы около 160 тысяч людей в возрасте от 25 до 65 лет. Суть его заключалась в ответе на вопрос о том, какие книги и сколько респонденты читали, когда им было 16 лет.

После этого ученые оценили грамотность участников опроса, их умение считать и навыки передачи информации. Оказалось, что опрошенные, которые часто открывали книги, помимо школьных учебников, обладают более развитыми навыками, чем те, кто редко обращался к чтению.