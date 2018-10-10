Ученые нашли преимущества у читающих подростков перед выпускниками колледжей

Сегодня, 17:07 \\ Наука

Специалисты из Австралии выяснили, что читающие подростки, которые не окончили школу, вполне могут конкурировать с выпускниками колледжей и имеют идентичный уровень знаний.

 Ученые из Австралийского национального университета нашли преимущества, которыми обладают читающие подростки. Они провели исследование, в соответствии с которым удалось установить, что молодым людям чтение очень помогает развивать необходимые навыки мышления. Научная работа была проведена во главе со специалистом Джоанной Сикорой.

Эксперты изучили домашние библиотеки у тех, кто не окончил школу. При этом они включили в исследования также опросы около 160 тысяч людей в возрасте от 25 до 65 лет. Суть его заключалась в ответе на вопрос о том, какие книги и сколько респонденты читали, когда им было 16 лет.

После этого ученые оценили грамотность участников опроса, их умение считать и навыки передачи информации. Оказалось, что опрошенные, которые часто открывали книги, помимо школьных учебников, обладают более развитыми навыками, чем те, кто редко обращался к чтению.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В янтаре из Мьянмы впервые нашли тело улитки

 Ранее ученым удавалось отыскать застывшие раковины, но не мягкие ткани. Свою находку они описали в статье для издания Cutaceous Research.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Ученые: Стивен Хокинг перед смертью предсказал новую расу «сверхлюдей»

Профессор Стивен Хокинг в своем последнем предсказании описал мир с новой расой...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

Пещерные рыбки помогли доказать то, что млекопитающие раньше жили ночью

Команда немецких и итальянских биологов в ходе проведения совместного исследования на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ