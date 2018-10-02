Журналисты чаще подвержены психическим расстройствам – учёные

Британские специалисты изучили специфику работы и образовательные программы по курсу журналистики и выявили катастрофические опасности, которым подвержены работники СМИ.

Учёные Вестминстерского университета провели исследования в 61 ВУЗе Великобритании по направлению «Журналистика». Сравнив мировые данные, они пришли к выводу, что менее 1% университетов предупреждают своих студентов об опасностях работы журналистом. И очень зря, поскольку именно журналисты чаще других специальностей подвержены развитию различных психических расстройств.

Чаще журналистам – репортёрам, корреспондентам – в течение работы устанавливается диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство» (ПТСР). ПТРС также известно под названиями «вьетнамский» или «афганский синдром». Расстройство проявляется у журналистов, которые по долгу службы вынуждены освещать события из горячих военных точек, последствия стихийного бедствия или криминальные новости.

Опасной эта работа может быть не только для журналистов, но и для «потребителей» информации. Из-за искажённого психическим расстройством сознания журналист может ненамеренно изменять информацию, наводить излишнюю панику, сгущать краски и вести себя неадекватно, поскольку постоянно находится в стрессе. Изменить ситуацию можно регулярной медицинской помощью, которую, в период кризиса, мировые СМИ не могут предоставлять.