Ученые изучили влияние шаманов на психику людей

В Музее археологии состоялся семинар, который полезен молодым исследователям, под названием «Шаманизм: этнографические и психологические подходы к исследованию». Также мероприятие провели и в высшей школе Северо-Восточного федерального университета и музее этнографии.

Аида Егорова, которая является директором Института психологии рассказала, что данный семинар третий по счету, который относится к кросс-культурному мероприятию. Темы для мероприятия выбирали студенты вуза, но остановились именно на этой. Женщина также пояснила, что религия тюркских народов основала шаманизм и является его представителем. Таким образом, они отображают мировоззрение и образ жизни этноса. Ученые решили изучить влияние шаманов на психику людей, что является определенным психологическим приемом и методом психотерапии.

Евгений Слепцов, который представил Институт психологии СВФУ в роли доцента, рассказал, что шаманизм возник в XVIII веке. Данный вывод последовал из записей русского народа, когда произошло освоение Сибири и Севера. Он также сообщил о различных названиях шаманов у народов из различных краев.

Евгений отобрал основные признаки шаманов, которые отличались верой в духов, наличием специальных обрядов, костюмов и аксессуарами. В семинаре прозвучали имена известных ученых Леви Стросс и Мирчл Элинде, которые проводили свои исследования за рубежом.

Данное мероприятие проводилось пр поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Следующий семинар пройдет зимой 2019 года, а его темой является этнокультура и здоровье психики. Ученые смогут ответить на вопросы о патологиях в различных культурах и какие из них стали нормой.

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