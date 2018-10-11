Ученые обнаружили новые способы предотвращения онкологии

Ученые в Томске, которые работают в международной научной лаборатории, выяснили новые способы предотвращения онкологии при помощи наноструктур. Данные структуры не причиняют вреда клеткам, которые являются здоровыми.

При введении такой наноструктуры в область межклеточного пространства, которое находится рядом с опухолью, развитие и рост онкологии замирает и останавливается насовсем.

Изобрести данные структуры удалось при помощи способа с гидротермального окисления нанопорошков, основой которых является алюминий. Новое название наноструктуры получили «алохен».

Опыты данного выводы подтвердились на мышах, что привело к доказательствам состоятельности новой технологии. Благодаря такому методу множество людей смогут предотвратить онкологию и жить дальше.

Ранее ученые выяснили, что рак легких можно диагностировать на самой ранней стадии. Данное открытие поможет предотвратить болезнь до ее распространения по организму и ухудшения состояния человека.