В Турции обнаружены наскальные подводные рисунки

Сегодня, 23:11 \\ Наука

Ученые отмечают, что изображение великолепно сохранилось, несмотря на то, что рисункам уже около 2,5 млн лет. 

 В Турции в провинции Адыяма во время работ возле ГЭС были найдены древнейшие наскальные рисунки. 

Рисунки удалось обнаружить при осушении водоёма возле гидроэлектростанции на 15 сантиметров.  

Работники сразу же вызвали специалистов, чтобы зафиксировать необычную находку. 

Специалистам удалось установить, что в этих рисунках была изображена сцена охоты на оленя и козла. Ученые отмечают, что даже несмотря на то, что рисунки в течении очень долгого времени находились под водой, им удалось превосходно сохраниться. Рисунки были нанесены на стену и состаляли 8 метров в длину и 70 см в ширину. 

Ученые рассказывают, что эти изображения могут принадлежать поселениям времен раннего палеолита. Как выяснилось, примерный возраст рисунка составляет 2,5 млн лет и был нанесен с помощью примитивных инструментов того времени. 

Напоминаем, что китайским ученым удалось обнаружить наидревнейшую улитку, возрастом около 99 млн лет.

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Автор - Тереза Кёльн
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