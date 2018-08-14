Учеными установлена связь между количеством книг дома и успехами в обучении

Сегодня, 22:26 \\ Наука

Австралийские и американские выявили, что чем больше книг находится дома у человека во время детства и юности, том более высокими будут его показатели в обучении. 

 Ученые давно доказали, что чтение книг в раннем возрасте положительно влияет на развитие способностей ребенка и его дальнейшую жизнь. 

Исследователи решили рассмотреть данную ситуацию по подробнее. Ученые собрали группу людей в возрасте от 25 до 65 лет из более чем 30 стран.  

Сначала добровольцев просили рассказать, сколько книг было в их доме, когда им было 16. После этого исследователи провели тесты на выявление грамотности, уровня знаний в математике и способность применять полученные знания. 

Так, по итогу исследования выяснилось, что те, у кого в доме больше книг, показывали высокие результаты не только в уровне знаний и их применении, но и в уровне оплаты труда. 

Ученые связали это с тем, что родители, которые имеют обширную библиотеку, смогут дать детям необходимые знания, даже если нет возможности получать престижное образование.  

Напоминаем, что в Монако был продан папирус древнеегипетской книги мертвых. Сообщается, что его стоимость составила 1,35 млн евро.

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Автор - Тереза Кёльн
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