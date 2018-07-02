Учёные: Роботы не могут генерировать оптические иллюзии

Сегодня, 16:25 \\ Наука

Исследователи из Университета Луисвилля решили проанализировать, может ли роботизированная техника обмануть человеческое зрение.

Так, учёные начали работу над созданием специального машинного комплекса, который сможет генерировать оптические иллюзии. Благодаря этому им хочется понять, какие специфические примеры заставляют человека давать неверную оценку размера, положения в пространстве и цвета объекта.

В качестве примера был взят цикл команд для создания новых человеческих лиц, используя базу фотоснимков. Однако их попытки не увенчались успехом, так как это в основном зависит от количества материала, которым будет насыщен алгоритм - чем больше фотографий получит модель искусственного интеллекта, тем лучше получится качество конечного продукта.

Если говорить об оптических иллюзиях, то в мире их насчитывают лишь несколько десятков видов, на основе которых было подготовлено 6 тысяч изображений - однако их не хватило.

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Автор - Татьяна Сазонова
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