Ученые: самооценка влияет на уровень тестостерона у мужчин

Ученые выявили, что для поддержания оптимального уровня гормона мужчине необходимо верить в себя и свои силы.

Ученые из Кембриджского университета провели исследование, которое показало, что самооценка способна влиять на уровень тестостерона у мужчин.

Для исследования было отобрано 40 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Сначала добровольцам измерили уровень тестостерона, после, провели анкетирование на тему ощущения собственной сексуальности и уверенности в общении с противоположным полом.

После мужчинам устроили испытание на гребных тренажерах. Они были настроены таким образом, что в данном состязании победит случайный человек, а не самый сильный.

После оглашения результатов ученые снова провели исследование уровня гормона и провели опрос. Выяснилось, что мужчины, которые “победили” в эксперименте, показали повышение уровня тестостерона на 5%, а проигравшие показали падение на 8%.

Тем самым, ученые вывели, что именно самооценка и вера в собственные силы контролирует уровень “мужского” гормона в организме мужчины.

Ранее ученые доказали, что употребление кофе положительно сказывается на мужской репродуктивной системе. Так было выявлено, что мужчины, которые пьют, хотя бы, 2 чашки кофе, становятся отцами вдвое чаще.