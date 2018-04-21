Ученые: самооценка влияет на уровень тестостерона у мужчин

Сегодня, 05:30 \\ Наука

Ученые выявили, что для поддержания оптимального уровня гормона мужчине необходимо верить в себя и свои силы. 

 Ученые из Кембриджского университета провели исследование, которое показало, что самооценка способна влиять на уровень тестостерона у мужчин. 

Для исследования было отобрано 40 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Сначала добровольцам измерили уровень тестостерона, после, провели анкетирование на тему ощущения собственной сексуальности и уверенности в общении с противоположным полом. 

После мужчинам устроили испытание на гребных тренажерах. Они были настроены таким образом, что в данном состязании победит случайный человек, а не самый сильный. 

После оглашения результатов ученые снова провели исследование уровня гормона и провели опрос. Выяснилось, что мужчины, которые “победили” в эксперименте, показали повышение уровня тестостерона на 5%, а проигравшие показали падение на 8%. 

Тем самым, ученые вывели, что именно самооценка и вера в собственные силы контролирует уровень “мужского” гормона в организме мужчины. 

Ранее ученые доказали, что употребление кофе положительно сказывается на мужской репродуктивной системе. Так было выявлено, что мужчины, которые пьют, хотя бы, 2 чашки кофе, становятся отцами вдвое чаще.

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Автор - Тереза Кёльн
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