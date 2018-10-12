Ученые: Стивен Хокинг перед смертью предсказал новую расу «сверхлюдей»

Сегодня, 11:23 \\ Наука

Профессор Стивен Хокинг в своем последнем предсказании описал мир с новой расой «сверхлюдей», которая способна уничтожить остальную часть человечества.

Известный физик Стивен Хокинг предположил, что генная инженерия создаст новую расу необычных людей, которая станет потенциально опасной для остального человечества. Перед смертью ученый Хокинг рассказал об опасностях манипулирования ДНК. Все выводы ученого, а также информация о «сверхлюдях» будет опубликована в посмертной книге Хокинга.

Исследователи сообщают, что в новой книге будет детально рассказываться о новой расе, которая может потенциально проявлять большие интеллектуальные способности, долговечность и быть устойчивыми к болезням. На данный момент не сообщается, когда выйдет посмертная книга Хокинга.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Динозавр Эндрю рассказал ученым о жизни маленьких диплодоков

Американские, канадские и немецкие палеонтологи детально описали обнаруженный ранее в 2010 году на территории штата Монтана, США, череп диплодока. Ученые прозвали особь Эндрю, и благодаря ему...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

Ученые рассказали, чем грозит употребление радиоактивных продуктов

Ученые в ходе проведения эксперимента выяснили, какими будут последствия для человека,...

Меланья Трамп раскрыла смысл скандальной надписи на куртке

 Как оказалось, она относилась никак не к проблеме детей нелегалов. Первая леди США...

Дружелюбие влияет на продолжительность жизни шимпанзе

Американские, британские и японские приматологи в ходе проведения совместного...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ