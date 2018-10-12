Ученые: Стивен Хокинг перед смертью предсказал новую расу «сверхлюдей»

Профессор Стивен Хокинг в своем последнем предсказании описал мир с новой расой «сверхлюдей», которая способна уничтожить остальную часть человечества.

Известный физик Стивен Хокинг предположил, что генная инженерия создаст новую расу необычных людей, которая станет потенциально опасной для остального человечества. Перед смертью ученый Хокинг рассказал об опасностях манипулирования ДНК. Все выводы ученого, а также информация о «сверхлюдях» будет опубликована в посмертной книге Хокинга.

Исследователи сообщают, что в новой книге будет детально рассказываться о новой расе, которая может потенциально проявлять большие интеллектуальные способности, долговечность и быть устойчивыми к болезням. На данный момент не сообщается, когда выйдет посмертная книга Хокинга.