Азиатским учёным удалось разработать инновационное приспособление для лечения офтальмологического заболевания.

Сообщается, что учёные в Китае создали контактные линзы для лечения глаукомы. Их особенность заключается в том, что они меняют цвет при выведении лекарственного препарата. Для этого в поры линз были синтезированы соединения тимолола - медикамента с бета-адреноблокаторами, используемого для лечения данного заболевания.

Лечебное вещество выводится из линз после того, как они начинают контактировать с "искусственными слезами". Сама линза меняет цвет с зелёного на синий. Согласно заявлению биоинженеров, данное изобретение сможет облегчить лечение пациентов, а также помочь специалистам контролировать эффективность лекарств, которые ими выписываются.

Учёные отмечают, что в будущем эти линзы можно будет использовать и с другими лекарственными веществами.