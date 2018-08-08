Ученые нашли способ отпугивать птиц в аэропортах

Международная группа специалистов разработала специальную оптическую иллюзию, которую запустила на экранах. Эта программа помогает обезопасить самих птиц от гибели из-за попадания в двигатели летательных аппаратов.

Разработчики провели около 300 тестов, которые позволили им достоверно установить, что пернатые действительно пугаются иллюзии, которая появляется на экране. Дело в том, что столкновение птиц с самолетами и их попадание в двигатели – это очень распространенная и серьезная проблема, которая беспокоит аэропорты во многих странах мира.

При этом существующие меры, которые уже имеются, не помогают. Ранее специально устанавливали силуэты людей неподалеку от аэровокзалов, а также различные источники шумов. Но птиц это не останавливало. Поэтому ученые Национального научно-исследовательского центра (CNRS) и Реннского университета при помощи корпорации Airbus пошли другим путем и создали оптическую иллюзию, которая отпугивает пернатых очень эффективно. Эксперты изучили различные раздражители для птиц. В результате было установлено, что только одна иллюзия вызывает желаемое поведение избегания: пара надвигающихся глаз. По этим подразумевается эффект, при котором изображение постепенно увеличивается с течением времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в США ученые разработали специальную технологию, благодаря которой можно отпугивать птиц на аэровокзалах для их же безопасности. Она основывается на алгоритме для беспилотных дронов. Система анализирует поведение пернатых и отводит их от самолетов.