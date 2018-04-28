Ученые выяснили, что с помощью генеалогических сайтов можно найти любого человека

Сегодня, 07:30 \\ Наука

Этой системой активно пользуются правоохранительные органы США. Сообщается, что только в 2018 году стражи порядка поймали двух преступников, которые десятилетиями скрывались от следствия с помощью данных на генеалогических сайтах.

 Исследование решили провести специалисты из Стэнфордского университета. Их внимание привлек тот факт, что правоохранительные органы довольно эффективно используют данные электронные платформы для поиска злоумышленников. Оказалось, что на генеалогических сайтах действительно можно найти любого человека. Достаточно лишь, чтобы информацию о своей ДНК оставил в общем доступе оставил хотя бы его четвероюродный родственник. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science.

Для анализа ученые использовали несколько сайтов, среди которых My Heritage и GEDmatch. Вторая платформа содержала больше информации. Оказалось, что больше всего данных о себе оставляют европейцы – 75% пользователей. Подсчеты исследователей показали, что достаточно иметь данные всего 2% людей, чтобы с 90% отыскать их дальних родственников. Таким образом, загружая свои данные на сайт, люди ставят под удар не только себя, но и свои родных.

Авторы исследования подчеркивают, опасность заключается в том, что, если базы полиции имеют ограниченный доступ, то генеалогическими сайтами могут пользоваться все, в том числе и мошенники. Специалисты рекомендуют полностью изменить политику таких платформ. Они советуют использовать защищенную цифровую подпись, чтобы хоть как-то ограничить доступ к этой информации.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Динозавр Эндрю рассказал ученым о жизни маленьких диплодоков

Американские, канадские и немецкие палеонтологи детально описали обнаруженный ранее в 2010 году на территории штата Монтана, США, череп диплодока. Ученые прозвали особь Эндрю, и благодаря ему...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

Ученые рассказали, чем грозит употребление радиоактивных продуктов

Ученые в ходе проведения эксперимента выяснили, какими будут последствия для человека,...

Меланья Трамп раскрыла смысл скандальной надписи на куртке

 Как оказалось, она относилась никак не к проблеме детей нелегалов. Первая леди США...

Дружелюбие влияет на продолжительность жизни шимпанзе

Американские, британские и японские приматологи в ходе проведения совместного...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ