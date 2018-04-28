Ученые выяснили, что с помощью генеалогических сайтов можно найти любого человека

Этой системой активно пользуются правоохранительные органы США. Сообщается, что только в 2018 году стражи порядка поймали двух преступников, которые десятилетиями скрывались от следствия с помощью данных на генеалогических сайтах.

Исследование решили провести специалисты из Стэнфордского университета. Их внимание привлек тот факт, что правоохранительные органы довольно эффективно используют данные электронные платформы для поиска злоумышленников. Оказалось, что на генеалогических сайтах действительно можно найти любого человека. Достаточно лишь, чтобы информацию о своей ДНК оставил в общем доступе оставил хотя бы его четвероюродный родственник. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science.

Для анализа ученые использовали несколько сайтов, среди которых My Heritage и GEDmatch. Вторая платформа содержала больше информации. Оказалось, что больше всего данных о себе оставляют европейцы – 75% пользователей. Подсчеты исследователей показали, что достаточно иметь данные всего 2% людей, чтобы с 90% отыскать их дальних родственников. Таким образом, загружая свои данные на сайт, люди ставят под удар не только себя, но и свои родных.

Авторы исследования подчеркивают, опасность заключается в том, что, если базы полиции имеют ограниченный доступ, то генеалогическими сайтами могут пользоваться все, в том числе и мошенники. Специалисты рекомендуют полностью изменить политику таких платформ. Они советуют использовать защищенную цифровую подпись, чтобы хоть как-то ограничить доступ к этой информации.