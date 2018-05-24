Шимпанзе делятся едой только с друзьями и попрошайками

Этот вид чаще откликается на добродушие, нежели на агрессивное поведение. Об этом пишет журнал Proceedings of the Royal Society B.

Сотрудники Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии во главе с Лиран Самуни два года наблюдали за поведением шимпанзе в национальном парке Таи, расположенном в Кот-д'Ивуаре. Они выделили две группы приматов по десять особей и следили за их взаимоотношениями. Шимпанзе известны своим самопожертвованием в пользу сородичей ради собственной выгоды.

За время исследования, шимпанзе поделились друг с другом едой 312 раз. Ученые подсчитали, что в 87% случаев угощение отдавалось попрошайкам, активно намекавшим на голод различными жестами. Чаще всего передача еды происходила между "друзьями", которые успели наладить тесную связь многократным сотрудничеством. А вот угрозы физической расправы и обмен успеху сделки среди шимпанзе не способствуют.

Группа Лиран Самуни также проанализировали концентрацию окситоцина при добровольной передаче еды. Они взяли у шимпанзе образцы мочи вскоре после совместной охоты, разделении добычи с сородичами и самостоятельной трапезы. Как оказалось, в первых двух случаях уровень гормона куда выше. Это вещество в организме приматов определяет дружелюбность и доверительные отношения.

Немецкие ученые подтвердили теорию об альтруизме шимпанзе. Они отмечают, что этот вид обезьян в плане щедрости очень напоминает людей. Вероятно, поделившаяся с особь рассчитывает в будущем на такое же отношение со стороны друзей.