Биограф Илона Маска раскрыла ответы на любимую загадку учёного

Известно, что Илон Маск долгое время сам проводил собеседования при приёме новых инженеров на работу и задавал один и тот же вопрос.

«Вы стоите на поверхности Земли. Затем проходите милю на юг, милю на запад и ещё одну милю на север, возвращаясь на исходную позицию. Где вы находитесь?» - так звучит любимая загадка Илона Маска. Биограф учёного Эшли Вэнс раскрыла оба ответа, которые хотел услышать изобретатель.

Первый ответ – недалеко от Южного полюса, где окружность Земли равна одной миле. Пройдя весь указанный путь на юг, запад и вернувшись на север, человек окажется как раз в том месте, откуда ранее ушёл. Вторым ответом является Северный полюс. Его строение таково, что указанный Маском путь в условиях Северного полюса – это треугольник, что тоже позволяет вернуться в исходную точку.

Однако биограф уверяет, что Илона Маска правильный ответ интересовал не так сильно, как кажется. Изобретателю было куда интереснее следить за тем, как человек обрабатывает информацию, ведь при правильной расстановке акцентов можно получить больше верных ответов или доказать Маску невозможность соблюдения выдвинутых условий.