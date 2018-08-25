В Италии раскопали скелет "заколдованного" мальчика с камнем в зубах

Сегодня, 03:30 \\ Наука

Десятилетнего ребенка похоронили в средине пятого века, выполнив необычный ритуал. О находке пишет местное издание Ternitoday.

 Ученые организовали раскопки в Италии на территории провинции Умбрия. Их заинтересовала старая вилла, построенная в первом веке. Рядом находится древнее кладбище La Necropoli dei Bambini. В Средневековье итальянцы хоронили здесь детей не старше 3 лет, которые не пережили малярию. Именно такие скелеты археологам попадались раньше.

Однако в этот раз из могилы раскопали останки куда старшего мальчика. В зубах череп сжимал камень. Исследователи несколько раз встречали похожий артефакт в средневековых могилах. Они предполагают, что таким образом жители пытались уберечь себя от магических сил, хранящихся в "заколдованном" ребенке. Вполне возможно, на эту мысль людей навело воспаление зубов, следы которого до сих пор хранит скелет.

 

Итальянские ученые рассказали СМИ, что не в первый раз сталкиваются с загадочными ритуалами. В захоронениях рядом с покойными детьми удалось обнаружить кости различных животных: жаб, щенков или ворон. А одну девочку трех лет пытались удержать в могиле, привязав к конечностям тяжелы камни.

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Автор - Александр Лубяной
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