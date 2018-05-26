Генная инженерия может сделать взрослых людей красивее – учёные

В скором времени учёные смогут «включать» и «выключать» гены, ответственные за проблемную кожу.

В 2017 году в Американской академии дерматологии специалисты провели исследование и выяснили, что здоровыми и красивыми людьми считают тех, у кого кожа имеет здоровый блеск. Также немаловажным фактором является то, что человек выглядит ухоженно и значительно младше своих лет.

ДНК человека может определять даже его запах, поэтому учёные провели ряд экспериментов и выяснили, определённые гены могут сделать состояние кожи даже взрослого человека лучше. Самые важные из них контролируют клеточный цикл, метаболизм и окислительный процесс, а также за появление генов. Чтобы раз и навсегда избавить человека от проблем с кожей, потребуется просто определить ген, отвечающий за насыщение кожи определённым белком, и заставить его работать на полную мощность.

А для тех, кто не желает «баловаться» с генной инженерией, специалисты по уходу за кожей предлагают обратить внимание на уникальные устройства и средства для макияжа. Уже сейчас существуют выпрямители, считывающие информацию о состоянии волос и приспосабливающиеся к определённому типу. Также изобретена косметика, которая после тщательного анализа генетического материала подбирается специальным образом, чтобы наполнить кожу по максимуму витаминами и подарить ей сияние изнутри.