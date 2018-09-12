Человеческий мозг способен создавать воспоминания, - учёные

Воспоминания составляют для людей огромную ценность, так как они помогают нам помнить яркие моменты, которые произошли с нами на протяжении всей нашей жизни. Они заставляют нас как смеяться, так и смущаться и даже, порой, плакать. Однако люди имеют свойство забывать или помнить некоторые фрагменты из их жизни не столь ярко, как они их помнили несколько лет назад.

На сегодняшний день ученые пришли к выводу, что человеческий мозг способен создавать воспоминания. Такой вывод сделали авторы исследования, Ая Бен-Яков и Ричард Хенсон. Ученые Кембриджского университета установили, что наш мозг делит воспоминания на составляющие перед тем, как зафиксировать информацию. Деление зависит от того, хорошие это воспоминания, или плохие. Нейропсихологи объясняют это тем, что главный орган человека пытается защитить хозяина от психотравм. Структуры гиппокампа играют ключевую роль в консолидации памяти. «Наш мозг создает воспоминания из самых ярких фрагментов опыта, выбрасывая лишний материал», - отмечают ученые.

Ая Бен-Яков и Ричард Хенсон провели некое исследование для того, чтобы убедиться в работе мозга над воспоминаниями. Они пригласили добровольцев разного пола и разделили их на две группы: первая группа просматривала 8,5-минутный ролик из фильма «Бильярдист» Джона Хьюза, а вторая — полнометражный фильм «Форрест Гамп» Роберта Земекиса. Отдельной группе зрителей было поручено просмотреть обе записи и «разместить» их хронометраж, сопоставив на компьютере события в хронологическом порядке. Сравнив изменения активности мозга с этим хронометражем событий, ученые заметили высокую корреляцию между ними, причем наиболее ярко эти колебания проявлял гиппокамп, демонстрируя выраженные пики при каждой смене сцены. Важно и то, что такой «монтаж гиппокампа» может внешне и не совпадать с монтажом событий в фильме. Скажем, в начальной сцене «Форреста Гампа» герой долго молча сидит на скамейке, пока не говорит: «Здравствуйте. Меня зовут Форрест. Форрест Гамп» — для гиппокампа эта сцена оказывается разделенной на две части.

Томас Андрион, невролог из Университета Монаш в Мельбурне, Австралия, рассказал, что люди часто забывают свои сны, а некоторые и вовсе говорят, что им ничего не снилось. Здесь тоже играет важную роль гиппокамп. Этот вывод также сделал ученый после сввоих исследований в 2011 году. Данная изогнутая структура имеет важное значение для перемещения информации из кратковременной памяти в долгосрочную память. И если гиппокамп «спит», то сохранить сон в памяти он не может. Мозгу нужно как минимум 2 минуты для того, чтобы начать использовать способности кодирования памяти.

В исследовании 2017 года исследователи из Франции наблюдали за сном у 18 человек, которые сообщали о том, что вспоминали свои сны почти каждый день, и еще 18 человек, которые редко вспоминали их. Команда обнаружила, что по сравнению с отзывами с низким уровнем сновидений, высшие призывы просыпались чаще в течение ночи. Эти ночные пробуждения продолжались в среднем 2 минуты для высоких участников, в то время как пробуждения с низкими продолжались в среднем 1 минуту.

Можно сказать, что воспоминания это вещь не долгосрочная, однако есть мнение, что в нашей памяти могут сохраняться лишь те фрагменты из нашей жизни, которые являются самыми впечатлительными и важными. И не имеет значения, плохие это воспоминания или хорошие.