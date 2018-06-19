Учёные рассказали, как часто и насколько длинные сны видит человек ночью

Разные группы учёных бились над получением ответа и, наконец, у некоторых из них получилось «замерить» длительность обычного сна.

Следует отметить, что на данный момент сложности, с которыми сталкиваются учёные, не позволяют даже сказать, что такое сон. Согласно Everyday Health, сновидение – это своеобразная зарядка для мозга во время фазы быстрого сна. Несколько статей в Psychology Today гласят, что человек видит сны довольно часто - каждые полтора часа. Но «самые настоящие» сны, а не воображение происходящего вокруг, человек видит именно ночью.

Независимые исследователи Лори Лёвенберг и Уильям Димент рассказали, что продолжительность снов в течение ночи постоянно возрастает. Первый сон длится не дольше 5 минут, а последнее сновидение перед пробуждением – примерно 45 минут. Несмотря на то, что многим сны кажутся бесконечными. Свои наблюдения учёные подкрепили экспериментами, в которых считывалась мозговая активность добровольцев во время фазы быстрого сна. Их также просили описать каждый из снов, которые они запомнили. Учёные полагали, что чем длиннее сон, тем больше слов потребуется для его описания. Но данный метод оказался неучёным из-за «туманной» работы ещё сонного мозга, словарного запаса самих волонтёров и их отношения к происходящему во сне.