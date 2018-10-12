Сон рептилий оказался двухфазным

Французские ученые в ходе проведения эксперимента выяснили, что сон ящериц вида аргентинские черно-белые тегу (Salvator merianae) делится на две фазы, что подтверждается различным уровнем активности мозга рептилий, а также быстрыми движениями глаз во время одной из стадий. Результаты исследования представлены в научном издании PLOS Biology.

Ранее полагалось, что способностью наблюдать сны обладают лишь высшие организмы – млекопитающие и птицы, однако проведенный немецкими учеными в 2016 году эксперимент с бородатыми агамами (Pogona vitticeps) доказал, что они тоже обладают быстрой и медленной фазами сна, сменяющихся друг другом.

Французские ученые решили повторить данное исследование с агамами для получения новых данных о сновидениях рептилий. За активностью мозга спящих животных специалисты наблюдали с помощью предварительно вживленных электродов. Помимо прочего, они также следили и за поведенческими признаками – движением глаз, которое является ответом на внешний раздражитель, источник света.

Ученые определили разницу в фазах сна рептилий. Оказалось, что их можно охарактеризовать подобно человеческим – медленный (глубокий) и быстрый сон.

Аналогичные данные эксперты получили и в ходе проведения эксперимента с аргентинскими черно-белыми тегу, однако для окончательного подтверждения эксперты использовали специальный препарат, который делает фазу быстрого сна короче.

Оказалось, что у близкородственных организмов фазы сна не идентичны друг другу.