Пещерные рыбки помогли доказать то, что млекопитающие раньше жили ночью

Команда немецких и итальянских биологов в ходе проведения совместного исследования на примере сомалийских пещерных рыб (Phreatichthys andruzzii), обитающих в темноте на протяжении последних трех миллионов лет, смогла косвенно подтвердить теорию о том, что млекопитающие животные адаптировались к воздействию ультрафиолетового излучения лишь после вымирания динозавров. Результаты работы опубликованы в научном издании Current Biology.

Гипотеза «ночного бутылочного горлышка» заключается в том, что предки современных плацентарных млекопитающих, которые обитали на планете одновременно с динозаврами, придерживались ночного образа жизни, который помогал им спасаться от активных в дневное время хищных рептилий.

Команда биологов во главе с Николасом Фолксом (Nicholas Foulkes) из Технологического института Карлсруэ, Германия, провели анализ системы репарации ДНК у пещерных рыб, являющихся эндемиками Сомали. Аналогично другим рыбам, обитающим в абсолютной темноте, Phreatichthys andruzzii с ходом эволюционных процессов ослепли и потеряли пигментацию.

Биологи обратили внимание на то, каким образом отсутствие солнечных лучей сказалось на репарации ДНК животных – функции клеток, ответственной за исправления химических повреждений и разрывов молекулы. В сравнительных целях авторы проекта также изучили репарационный механизм у рыб данио рерио (Danio rerio), у которых фотореактивация находится в активном состоянии.

Анализ некоторых генов сомалийских рыб выявил то, что ДНК животных содержит мутации, которые деактивизировали данный процесс. Таким образом, биологи утверждают, что обнаружили косвенное доказательство гипотезы «ночного бутылочного горлышка», поскольку, предположительно, плацентарные млекопитающие, подобно рыбкам-эндемикам, потеряли способность к процессу фотореактивации вследствие того, что на протяжении долгого времени позволяли себе активность в ночное время.