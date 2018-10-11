Ученые обнаружили новый вид тираннозавров

Сегодня, 20:29 \\ Наука

Американские палеонтологи Эндрю Макдональд (Andrew McDonald) и Дуглас Вулф (Douglas Wolfe) в ходе проведения раскопок обнаружили нового динозавра, который после создания объемной модели по обнаруженным фрагментам останков оказался родственником тираннозавра. Результаты исследования представлены в научном издании PeerJ.

Динозавр, названный палеонтологами Dynamoterror dynastes, был найден на территории штата Нью-Мексико, США. Животное, которое представители научного сообщества классифицировали как тираннозавра, обитало на планете приблизительно 78 миллионов лет назад. Бросающиеся в глаза отличия скелета позволили ученым допустить, что ими был обнаружен ранее неизвестный вид семейства. 

Ученые просканировали останки животного, после чего им удалось воссоздать объемное изображение тираннозавра. 

Недавно американские ученые описали найденный ранее череп динозавра, который пролил свет на жизнь молодых диплодоков. 

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Автор - K Abou Taam
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