Ужастики способствуют сексуальному возбуждению и потере веса

Ученые в ходе проведения ряда исследований обнаружили, что просмотр художественных фильмов жанра ужасов способствует повышению полового влечения и потере веса. Результаты работы они представили в издании The Sun.

Хоррор-фильмы становятся причиной прилива гормонов стресса в организме человека – таких, как адреналин и кортизол, что отражается в виде улучшенного состояния здоровья. По мнению авторов исследования, усиленное половое влечение является побочным эффектом данного процесса, поскольку страх не способствует сексуальному возбуждению, однако при просмотре ужастиков у людей происходит выброс тех же химических веществ, что и при испытании физического влечения – дофамина и серотонина.

Чувство страха переводит организм человека в состояние тревоги, чтобы поддерживать состояние сосредоточения, не допуская критического уровня паники. Повышается температура тела, также происходит выделение норадреналина, который представители научного сообщества держат за некий фактор бодрости.

Таким образом, один хоррор-киносеанс может помочь сжечь до 200 калорий, с чем может сравниться получасовая тренировка на беговой дорожке. Всплеск гормонов повышает частоту сердцебиения, что приводит к снижению аппетита и увеличению метаболизма, что в итоге понижает вес человека.