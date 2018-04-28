Разработан материал, самовостанавливающийся от углекислого газа
Это похоже на то, как растение используют вещество для своего роста. Научную статью опубликовало издание Advanced Materials.
Сотрудники Массачусетского технологического института разработали искусственный гелеобразный материал в сотрудничестве с коллегами из Калифорнийского университета в Риверсайде. В его состав вошел полимер аминопропилметакриламид, хлоропласты, глюкоза и глюкозооксидаза. Команда из восьми человек во главе с профессором Майклом Страно собрали из ингредиентов матрицу. Из неё и произвели готовый материал.
Новый полимер можно использовать для строительства новых и защиты уже готовых конструкций. Вступая в химическую реакцию с углекислым газом, он способен самовосстанавливаться от повреждений и восстанавливаться. В настоящее время Майкл Страно вместе с коллегами улучшает разработанную технологию. Химики стремятся оптимизировать свойства материала. Однако его уже можно использовать в производственных целях.