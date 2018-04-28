Разработан материал, самовостанавливающийся от углекислого газа

Сегодня, 16:05 \\ Наука

Это похоже на то, как растение используют вещество для своего роста. Научную статью опубликовало издание Advanced Materials.

 Сотрудники Массачусетского технологического института разработали искусственный гелеобразный материал в сотрудничестве с коллегами из Калифорнийского университета в Риверсайде. В его состав вошел полимер аминопропилметакриламид, хлоропласты, глюкоза и глюкозооксидаза. Команда из восьми человек во главе с профессором Майклом Страно собрали из ингредиентов матрицу. Из неё и произвели готовый материал.

Новый полимер можно использовать для строительства новых и защиты уже готовых конструкций. Вступая в химическую реакцию с углекислым газом, он способен самовосстанавливаться от повреждений и восстанавливаться. В настоящее время Майкл Страно вместе с коллегами улучшает разработанную технологию. Химики стремятся оптимизировать свойства материала. Однако его уже можно использовать в производственных целях.

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Автор - Александр Лубяной
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