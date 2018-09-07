Нейробиолог заявил, что реальность – коллективная галлюцинация

Британский нейробиолог Анил Сет (Anil Seth) из Сассекского университета в ходе проведения исследований, направленных на понимание процесса формирования представлений людей о мире, пришел к выводу, что реальность представляет из себя коллективную галлюцинацию.

Галлюцинацией обычно называют любой образ, возникший в сознании без воздействия внешнего раздражителя, то есть на самом деле не существующий в действительности. Однако, нейробиолог Анил Сет утверждает, различие между реальными вещами и придуманными не столько существенна, поскольку все образы образованы электрическими импульсами мозга на основе полученной ранее информации.

Единственным отличием является то, что действительность реальности признана огромный количеством людей, к чему ученый, не удовлетворенный привычным определением сознания, пришел после почти двух десятилетий изучения математики и физики.

Нейробиолог запустил проект с собственными исследованиями, в котором ему помогал лауреат Нобелевской премии Джералд Эдельман (Gerald Edelman). Его теория заключается в том, что сознание человека имеет абсолютно биологическую природу, а потому для его понимания необходимо изучить процесс взаимодействия нейронов с всевозможными окружающими факторами.

На данный момент в команде Анила Сета было много разных экспертов – от нейробиологов до философов. Исследования проходят в самых разных форматах – от экспериментов в виртуальной реальности до изучения инстинктов животных. Ученые также обращают внимание и на интерпретацию сознания, преподнесенных во всевозможных религиях.

Анил Сет хочет образовать единую теорию восприятия, которая прольет свет на то, каким образом происходит формирование представлений об окружающем мире. Нейробиолог полагает, что больше всего пользы его проект принесет научному сообществу, которое будет использовать полученные им данные в своих будущих разработках.