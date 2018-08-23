Лекарство от глазных болезней: биологи вырастили в пробирке сетчатку глаза

Сегодня, 14:19 \\ Наука

Ученые США решили узнать, как реагируют нервные окончания глаза на различные цвета, и для этого вырастили в пробирке искусственную сетчатку. Данное изобретение может помочь медицине в развитии лечения глазных болезней.

Исследователи получили органоид сетчатки, создание его потребовало массы усилий, поскольку было необходимо создать фрагменты живой ткани. В общей сложности на выращивание ушло 9 месяцев. Органоид мог воспринимать цвет и передавать информацию нервным клеткам. Созревающие клетки сетчатки демонстрируют разную чувствительность на разных этапах своего развития. Также было отмечено биологами, что механизм может давать сбои при нарушении зрения. К примеру, преждевременно родившиеся малыши могут иметь дефекты цветного зрения, это может быть связано с тем, что организм матери снабжал их большим количеством тиреоидного гормона, и они были не готовы физиологически к столь раннему появлению. Искусственную сетчатку изобрели ученые из США и Южной Кореи, что может послужить изобретением гибких имплантат. Эта технология поможет вернуть зрение слабовидящим.

Также ученые выяснили, что растения хоть и не имеют мозга и нервных клеток, но могут общаться друг с другом ч помощью химических сигналов, получать информацию и обрабатывать её. Органами восприятия у растений служат рецепторы, которые пропускают электрические сигналы. Эти механизмы заменяют растениям органы чувств и нервную систему.

В момент солнечного затмения пчёлы замолкают и не двигаются, что было проверено в результате одного масштабного эксперимента. За насекомыми наблюдали, а также с помощью микрофонов записывали природный шум и измеряли температуру воздуха. Когда тень Луны полностью закрыла местонахождение пчёл, они перестали проявлять какие-то признаки активности.

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Автор - Виктория Рыдлевская
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