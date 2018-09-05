Отсутствие богатства снижает шансы детей на успех

Американские ученые из Нью-Йоркского университета в ходе проведения исследования выяснили, что дети из богатых семей гораздо чаще добиваются успеха, чем талантливые потомки бедных родителей.

Ученые провели анализ генетических данных более миллиона представителей молодежи, обращая внимания на гены, определяющие уровень интеллектуальности человека, после чего было проведено сравнение с успехами по успеваемости в обучении и достатком родителей.

Оказалось, что одаренные талантом ученики наблюдались в равных соотношениях в обоих слоях населения, однако только 24% людей из бедных семей удалось закончить колледж или другое учебное заведение, тогда как среди детей богачей данный показатель достиг отметки в 63%.

Авторы проекта рассказывают, что результаты доказывают то, отсутствие материальных ресурсов существенно снижает потенциал детей, что является неблагоприятным как для них самих, так и общества в целом.