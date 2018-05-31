В ЦАГИ испытывают межконтинентальный тяжелый экраноплан

Сегодня, 13:01 \\ Наука

Опытную модель начали продувать в аэродинамических установках. Об этом пишет сайт учебного заведения.

 Межконтинентальный экранолет отличается от других самолетов особым строением по интегральной системе. Нестандартная форма крыльев и фюзеляжа, по расчетам инженеров, должна существенно улучшить аэродинамические характеристики транспорта. В случае успеха, тяжелый экранолет сможет доставлять вес в 500 тонн на расстояние до 6 тысяч километров. Предусматривается, что груз будет находиться в стандартных контейнерах, загружаемых через откидные люки в центральной части транспортного средства.

Конструкторы ЦАГИ имени Жуковского сейчас испытывают экранолет в высотном режиме. Аэродинамические трубы имитируют воздушную нагрузку на больших высотах и вдали от экранирующих поверхностей. Тесты позволят ученым подобрать наиболее эффективную форму для различных летных элементов самолета. Вскоре они приступят ко второму этапу испытаний, в которых добавят материал, имитирующий поверхность земли. После этого создатели будут визуализировать обтекание экранолета воздушными потоками.

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Автор - Александр Лубяной
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