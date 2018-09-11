Ученые вывели мышей с однополыми родителями

Биологам из Китайской академии наук удалось получить потомство живых грызунов с двумя отцами, что среди млекопитающих стало первым случаем партеногенеза – «девственного размножения», однако без участия особей женского пола. Также ученые повысили эффективность производства мышей с лишь материнскими геномами. Результаты исследования опубликованы в журнальном издании Cell Stem Cell.

Работа генома и, следовательно, наследование признаков зависят от того, был ли он получен от отца или матери, что и использовали биологи в поселяем эксперименте. Специальным образом они получили одинарный геном у пары самок грызунов, после чего активизировали необходимые для развития клеток подавленные гены. Усовершенствованные молекулы ДНК поместили в донорские яйцеклетки, которые позже подсадили грызунам женского пола, выполнявшим роли суррогатных матерей. 14% от всех 210 эмбрионов сформировались успешно, что привело к рождению абсолютно здоровых мышей.

Получить детишек-грызунов от пары самцов оказалось не так просто. Если в прошлом случае биологи модифицировали три гена, то в данном им пришлось запускать активность шести, а из 1023 эмбрионов на свет смогли появиться лишь 1,2% мышат. Новорожденные грызуны вдвое больше превышали обычных маленьких особей в размере, что не спасало их от скорой смерти. Ученые изменили подход и отредактировали работу семи генов у обоих родителей мужского пола, однако до рождения дотянула всего пара мышей, которая также погибла в течение следующих 48 часов.

Недавно международная команда энтомологов обнаружила популяции термитов, в которых отсутствуют самцы, а самки для размножения используют партеногенез.